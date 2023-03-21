У багатьох країнах світу вже відмовилися від переведення годинників, однак в Україні все ще щороку двічі відбувається цей процес. І він впливає на життя людей, зазначає 24 Канал.

До теми Переходимо на літній час-2023: коли в Україні переводять годинники

Факти про переведення годинників

Переведення годинника впливає на здоров'я

У 2012 році дослідники британського Університету Алабами повідомили, що перехід на літній час призвів до збільшення ризику серцевих нападів (на 10%). Однак під час переходу на зимовий час цей показник приблизно так само знизився. Також переведення годинників може призвести до збільшення кількості ДТП, оскільки водії сідають за кермо невиспаними.

Перехід на літній час зменшує ймовірність пограбування

Аналітичний центр Огляду економіки та статистики у 2015 році опублікував дослідження, в якому йшлося про те, що навесні, коли годинники переводять на літній час, рівень пограбувань на день падає в середньому на 7%. А різниця з пограбуваннями взимку у вечірній час становить 27%.



Переведення годинників в Україні / Фото Canva

Люди все менше вірять у доцільність традиції

У США у 2014 році провели дослідження, яке показало, що відсоток людей, які підтримують переведення годинника, постійно скорочується. Європарламент схвалив скасування переведення годинників на зимовий та літній час від 2021 року.

В Україні також розглядали варіант відмови від переходу на літній і зимовий часи, однак станом на зараз рішення щодо цього не ухвалене.