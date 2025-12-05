Проте існує ще один персонаж зимових свят, про якого знають далеко не всі, – Крампус. Хто він такий і чому навідується до дітей – пише Lifestyle 24.

Назва Крампус походить від німецького слова krampen, яке означає "пазур". Його образ виник дуже давно – ще за часів язичницьких вірувань серед альпійських народів.

Крампус – протилежність доброго й щедрого Миколая, який приносить чемним дітям подарунки, Крампус 5 грудня виходить зі своєї схованки й навідується до неслухняної малечі, залишаючи їм вугілля і березові різочки.

Як виглядає Крампус?

У європейському фолклорі його зображають як демона, у якого простежуються риси козла. Крампус зазвичай має довгі роги, язик, великі ікла, густу чорну або коричневу шерсть, моторошний погляд та копита. Він носить з собою різку або ланцюги, якими карає неслухняних дітей. За іншими версіями, Крампус може мати мішок, у який забирає із собою нечемну малечу.

Голова Крампуса з дерева / Фото Canva

Що відомо про популярність Крампуса сьогодні?

У деяких європейських країнах, як-от Австрії, влаштовують цілі паради та фестивалі. Крампуснахт – це така передріздвяна атракція, яка, до речі, дуже приваблює туристів з інших куточків світу.

Люди перевтілюються в Крампусів і виходять на вулиці, лякаючи інших.