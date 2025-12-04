Щоб ви могли гідно привітати сусідів, рідних та друзів, 24 Канал підготував добірку найкращих українських колядок. Тут ви зможете знайти старовинні пісні, які співали наші пращури, та сучасні тексти, які легко запам'ятають навіть найменші колядники. Зберігайте цей список, щоб здивувати всіх своїм репертуаром і зібрати повну торбинку гостинців.

Які колядки можна співати?

"Бог передвічний"

Бог предвічний народився,

Прийшов десь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І світ втішився.

У Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повела.

Звізда їм ся об'явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

"Тріє царі, де ідете?"

"Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм

І повернемся".

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хоронить.

"Слава Богу!" – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому –

Поклін віддаймо.

"Нова радість стала"

Нова радість стала,

Яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна

У весь світ засіяла.

Де Христос родився,

З Діви воплотився,

Як чоловік пеленами

Убого повився.

Пастушки з ягнятком

Перед тим дитятком

На колінця припадають,

Царя-Бога вихваляють.



Ой Ти, Царю, Царю,

Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії

Сего дому господарю.

Сего дому господарю

І сій господині,

Даруй літа щасливії

Нашій славній Україні.

"Хай Ісус, мале дитя"

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

"Добрий вечір тобі"

Добрий вечір тобі,

Пане господарю!

Радуйся! Ой радуйся,земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи

Та все килимами,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть колачі,

З ярої пшениці,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе,

Три празники в гості,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник,

Рождество Христове,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник,

Святого Василя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій же празник,

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник,

Зішле тобі втіху,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник,

Зішле тобі щастя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник,

Зішле ще й здоров'я

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

"Во Вифлеємі нині новина"

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина.

В яслах сповитий поміж бидляти

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають

Ангельські хори Пана витають.

Пастир убогий несе, що може

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині.

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду.

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє

Йосиф старенький пелени гріє.

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті

Золота дарів ми не можем дати.

Но дар ціннійший несем від мира

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину

На нашу землю на Україну.

Зійшли їй з неба дар превеликий

Щоб Тя славила во вічні віки.

"Хтось з дитям удвох"

Хтось з дитям удвох

Бродить різдвяним садком,

Каже дитятко: я – Бог,

Трусить сніжком.

Кутає їх благодать

У найтихішім з садів,

Пір'ям холодним риплять

Білі гусятка слідів.

Старший вперед ступа,

Став посеред зими,

Малому в подушку черпа

Неба з янголами.

Знає: прийдуть королі,

Знає: клякнуть умлівіч,

Знає: гусятка малі

Попідростають за ніч.

Хтось з дитям удвох

Бродить різдвяним садком,

Каже дитятко: я – Бог,

Трусить сніжком.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські пісні" та "Українські традиції".​​