Однак настав час відкрити для себе тексти, які вразять своєю глибиною та незнайомою красою. 24 Канал зібрав старовинні, але маловідомі колядки, які заворожують не менше, ніж популярні. Зберігайте собі ці тексти заздалегідь та готуйтеся до Різдва Христового.

Не пропустіть Не п'ятниця: на який день тижня припадає Різдво 2025 року

Добірка маловідомих українських колядок

Ангел Божий із небес радість нам звіщає днесь,

Що у Вифлеємі Бог воплотився,

Там у вертепі Він появився бідним пастирям.

Тож спішім у Вифлеєм,

Де у яслах Божий Син

Народився з Діви Марії,

Непорочної Лелії на спасеннє нам.

Там віддаймо честь Йому,

Заспіваймо піснь оцю:

Слава во вишних вічному Богу

Отцю і Сину, Духу Святому, а на земли мир!

О Дитятко, Спасе наш!

Глянь ласкаво днесь на нас.

Освободи нас з тяжкої неволі,

Дай дочекати ліпшої долі з Рождеством Твоїм.

***

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

***

Добрий вечір тобі, господарю!

Стережи, Боже, твойого товару.

Твойого товару від всякого спадку,

Щоб не було якого припадку.

Хорошеньку господиню маєш,

Хорошенько її поважаєш:

Як чашечка у меду,

Як соловейко у саду.

Там барвінок в саду процвітає,

Там чоловік жону вихваляє.

***

Тече річка, невеличка,

Щедрий вечір, добрий вечір!

На тій річці плине листочок,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Плине листочок яблуневий,

Щедрий вечір, добрий вечір!

На тім листку написано,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Написано сонце й місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір!

А що місяць то господар,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ясне сонце – господиня,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ясні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Маловідомі колядки на Різдво – 2025 / Фото Pinterest

***

Ой, в Єрусалимі рано задзвонили,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Прийшла до його та Божая Мати.

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Сідай, сідай, мати, з нами вечеряти!

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, спасибі синку, за цю вечоринку!

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой, дай мені, синку, золотії ключі,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Треба рай і пекло та й поодмикати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Праведнії душі та й повипускати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Тільки отієї та й не випускати,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Що у п'ятниченьку рано поснідала,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

А у неділеньку рано проспівала,

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Що рідную неньку та й налаяла,

Щедрий вечір та добрий вечір,

Та добрим людям на здоров'я!

Ще й не налаяла, тільки подумала.

Щедрий вечір та добрий вечір

Та добрим людям на здоров'я!

Ой і щедрий вечір та і добрий вечір.

***

На Святий Вечір Христос родився, ой, дай Боже,

А на Йордані в воді христився,

А на Великдень зорі світився, ой, дай Боже,

Поїхав собі до Русалиму,

А в Русалимі богаті люди, ой, дай Боже,

Богаті люди там кладуть мости,

Ой, по тих мостах Сус Христос ходить, ой, дай Боже,

Ой, ходить, ходить, проскурець носить,

Ой, Сусе, Сусе, маєм на тебе, ой, дай Боже,

Маєм на тебе головку стяти,

Головку стяти, в гріб закопати, ой, дай Боже,

А коло гробу нічку чекати,

Коли той когут рано запіє, ой, дай Боже,

Тоді Сус Христос з гробу ускресне,

Ой, за тим словом, будь, ґазда, здоров, ой, дай Боже,

Ой, не сам собов, з свойов дружинов,

З свойов дружинов, зо сусідоньков, ой, дай Боже,

Щоби вся рідня здорова була,

Щоби домівка весела була, ой, дай Боже,

З сими свідками, з колідниками!

***

У тиху ніч тут діються дива,

Збуваються забуті вже бажання,

Проходить ніч, у завтра відплива,

Дарує сон чарівний на прощання.

Мов дивний птах, в цю ніч на дах сідає

Це ангел Божий небо покидає

Нам вість несе, і в ній душа співає

Що світ у серці Бога зустрічає.

Різдвяна ніч у срібному вбранні

Малює у вікні мов чарівниця.

Ми віримо, все бажане здійсниться

В Різдвяну ніч.

Різдвяна ніч у кошику бажань

В твій сон несе як сонця помаранчі,

І сяє сонце на долонях вранці,

Різдвяне сонце, сонце з кошика бажань.

Для написання матеріалу використані джерела: сайт CREDO, ютуб-канали Tabakov та "Піккардійська Терція".