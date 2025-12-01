Про те, коли настане Різдво у 2025 році – пише 24 Канал з посиланням на Онлайн календар.

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

На який день тижня припадає Різдво 2025?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят перенеслися на 13 днів назад.

Якщо раніше віряни вшановували Різдво Христове 7 січня, то тепер – 25 грудня. У 2025 році це важливе християнське свято припадає на четвер.

Важливо зазначити, ​що у зв'язку з воєнним станом в Україні цьогоріч додаткових вихідних на Різдво не передбачено. Це зазначено в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Однак керівники можуть влаштувати для більшості своїх працівників вихідний день. Це дасть змогу повноцінно відпочити після святкування.

На Різдво у церквах зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Традиції Різдва 2025 / Фото Pinterest

На який день тижня припадає Новий 2026 рік?