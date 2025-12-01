Про те, коли настане Різдво у 2025 році – пише 24 Канал з посиланням на Онлайн календар.
На який день тижня припадає Різдво 2025?
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят перенеслися на 13 днів назад.
Якщо раніше віряни вшановували Різдво Христове 7 січня, то тепер – 25 грудня. У 2025 році це важливе християнське свято припадає на четвер.
Важливо зазначити, що у зв'язку з воєнним станом в Україні цьогоріч додаткових вихідних на Різдво не передбачено. Це зазначено в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Однак керівники можуть влаштувати для більшості своїх працівників вихідний день. Це дасть змогу повноцінно відпочити після святкування.
На Різдво у церквах зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі.
Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.
Традиції Різдва 2025 / Фото Pinterest
На який день тижня припадає Новий 2026 рік?
- Свято Нового року традиційно припадає на 1 січня.
- У 2026 році він відзначатиметься у четвер.
- Це означає, що новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня, відбудеться з середи на четвер.