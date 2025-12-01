Про те, коли настане Різдво у 2025 році – пише 24 Канал з посиланням на Онлайн календар.

На який день тижня припадає Різдво 2025?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят перенеслися на 13 днів назад.

Якщо раніше віряни вшановували Різдво Христове 7 січня, то тепер – 25 грудня. У 2025 році це важливе християнське свято припадає на четвер.

Важливо зазначити, ​що у зв'язку з воєнним станом в Україні цьогоріч додаткових вихідних на Різдво не передбачено. Це зазначено в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Однак керівники можуть влаштувати для більшості своїх працівників вихідний день. Це дасть змогу повноцінно відпочити після святкування.

На Різдво у церквах зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Традиції Різдва 2025 Традиції Різдва 2025 / Фото Pinterest

На який день тижня припадає Новий 2026 рік?

  • Свято Нового року традиційно припадає на 1 січня.
  • У 2026 році він відзначатиметься у четвер.
  • Це означає, що новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня, відбудеться з середи на четвер.