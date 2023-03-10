В Україні прийнято двічі переводити годинники – восени та навесні. На зимовий час переходять наприкінці жовтня, а на літній – наприкінці березня, інформує 24 Канал.

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Коли переводять годинники на літній час-2023

У 2023 році українці перейдуть на літній час у ніч з 26 на 27 березня (з неділі на понеділок). О 4:00 потрібно перевести годинники на годину вперед. Через такий перехід в понеділок сон триватиме на 1 годину коротше.



У ніч з 26 на 27 березня українці перейдуть на літній час / Фото Pinterest

Зазначимо, смартфони, комп'ютери та інша сучасна техніка автоматично переходять на літній час. А "кнопкові" телефони та механічні годинники потрібно переводити вручну.

Як переведення годинників впливає на здоров'я людини

Медики стверджують, що переведення годинників погано впливає на стан організму. У цей період в людей порушується сон, вони важко адаптовуються, переживають. На тлі цього відбувається загострення хронічних захворювань, а також падає продуктивність.

Щоб підготувати свій організм до переходу на літній час, за тиждень до цього необхідно дотримуватися режиму, правильно харчуватися, пити багато води й не забувати про фізичні навантаження. Варто дозволити організму максимально розслабитися – перед сном приймати ванну, не вживати алкоголь, не пити перед сном каву та міцний чай.

Чому в Україні потрібно переводити годинники

Вже давно точаться дискусії щодо переведення годинників двічі на рік. Однак Україна є досить великою за площею країною, відстань між західними та східними областями дуже велика, щоб жити в одному часовому поясі цілий рік.