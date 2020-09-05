Телеведуча та акторка Лілія Ребрик виховує двох доньок – 8-річну Діану та 2-річну Поліну. Старша дівчинка вже активно знімається в кіно, а молодша – радо проводить час з мамою чи сестрою на знімальному майданчику. Один з таких днів зірка показала в мережі.

Донька телезірки Лілії Ребрик і танцівника Андрія Дикого Діана грає в українському фільмі "Фабрика щастя". Знімальним майданчиком стала неймовірної краси кіностудія Victoria Films поблизу Києва, яка схожа на казковий замок.

Знаменита матуся разом з чоловіком та молодшою донечкою Поліною підтримувала юну акторку, а в інстаграмі опублікувала фото на тлі фантастичної локації.

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Поки Діана працювала перед камерою, сім'я насолоджувалась красивим місцем та влаштувала фотосесію. У прохолодний день Лілія Ребрик одягла приталені джинси, темно-синю сорочку та джинсову куртку. Повсякденний образ вона завершила білими кросівками й показала природну красу без макіяжу.

Молодша донька ведучої Поліна була в захваті від кіностудії. У рожевих штанцях і м'ятній куртці вона вилізла на плечі до мами й щиро усміхалась на камеру. Схоже, довге очікування завершення знімального дня принесло крихітці лише радість завдяки середньовічному дизайну будівлі.

У коментарях шанувальники Лілії Ребрик швидко розсекретили локацію зйомки, назвавши кіностудію українським Діснейлендом.

Варто зазначити, що донька зірки Поліна не вперше постає перед камерою в ролі акторки. Нещодавно дівчинка отримала головну роль в мелодрамі "Багато негожих днів". Раніше вона з'являлась у картині "Серце матері".