Телеведущая и актриса Лилия Ребрик воспитывает двух дочерей – 8-летнюю Диану и 2-летнюю Полину. Старшая девочка уже активно снимается в кино, а младшая – радостно проводит время с мамой или сестрой на съемочной площадке. Один из таких дней звезда показала в сети.

Дочь телезвезды Лилии Ребрик и танцовщика Андрея Дикого Диана играет в украинском фильме "Фабрика счастья". Съемочной площадкой стала невероятной красоты киностудия Victoria Films под Киевом, которая похожа на сказочный замок.

Знаменитая мама вместе с мужем и младшей дочкой Полиной поддерживала юную актрису, а в инстаграме опубликовала фото на фоне фантастической локации.

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Пока Диана работала перед камерой, семья наслаждалась красивым местом и устроила фотосессию. В прохладный день Лилия Ребрик надела приталенные джинсы, темно-синюю рубашку и джинсовую куртку. Повседневный образ она завершила белыми кроссовками и показала естественную красоту без макияжа.

Младшая дочь ведущей Полина была в восторге от киностудии. В розовых штанишках и мятной куртке она взобралась на плечи к маме и искренне улыбалась на камеру. Похоже, долгое ожидание завершения съемочного дня принесло крохе только радость благодаря средневековому дизайну здания.

В комментариях поклонники Лилии Ребрик быстро рассекретили локацию съемки, назвав киностудию украинским Диснейлендом.

Стоит отметить, что дочь звезды Полина не впервые предстает перед камерой в роли актрисы. Недавно девочка получила главную роль в мелодраме "Много ненастных дней". Ранее она появлялась в картине "Сердце матери".