Звездная мамочка Лилия Ребрик приобщает старшую дочку Диану к съемкам с самого детства. Девочка уже получила опыт работы перед камерой и сыграет главную детскую роль в мелодраме "Много непогожих дней".

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик воспитывает двух дочерей в браке с танцором Андреем Диким – 7-летнюю Диану и 2-летнюю Полину. Если младшую дочку больше интересуют игрушки и развлечения, то старшая уже давно строит карьеру на телеэкранах и самостоятельно зарабатывает деньги. Сегодня.Lifestyle сообщает, что Диана получила новую роль в сериале "Много непогожих дней". Ранее она появлялась в картине "Сердце матери".

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В четырехсерийной мелодраме дочь Ребрик сыграет роль девочки по имени Маша, мать которой попала в аварию. По сценарию, ею будет заниматься лучшая подруга мамы Катя, которая в ДТП потеряла мужа. Именно маленькая девочка поможет ей пережить потерю.

Лилия Ребрик призналась, что мотивацией для съемок Дианы стал золотистый ретривер, с которым она играется на съемочной площадке. Однако к работе в кадре девочка относится серьезно и ответственно, чем гордится ее знаменитая мамочка.

На самом деле, наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает, и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать,

– рассказала актриса.

Ребрик также вспомнила, на что 7-летняя дочь потратила свой первый гонорар. Диана купила себе двухколесный велосипед ярко-красного цвета. Девочка понимает, что далеко не каждый из ее сверстников может зарабатывать в детском возрасте, поэтому своими достижениями часто щеголяет.

О сериале "Много непогожих дней"

Режиссером четырехсерийной мелодрамы Ирина Громозда. Первые сцены сериала сняли в июле в Национальном эколого-натуралистическом центре Киева. Эта картина о подругах, одна из которых предает другую.

Главная героиня – учительница музыкальной школы Катя Смолина. Ее муж погибает в автомобильной аварии, а лучшая подруга в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочь Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. У самой Кати нет детей и поэтому она так тяжело переживает смерть любимого.