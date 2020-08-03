Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик не упустила возможности сфотографироваться среди подсолнухов, которые в это время красиво цветут. Она сделала романтический кадр в объятиях мужа, а также позировала вместе с дочерью Дианой.

Знаменитость всегда пытается фиксировать счастливые моменты на камеру, чтобы потом насладиться приятными воспоминаниями. Лилия не теряет оптимизма и находит позитив во всем. На личной странице Ребрик в инстаграме появилась очередная серия колоритных фотографий, где она показала искренние эмоции.

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Социальные сети заполонили фотографии среди подсолнухов. Пользователи не упускают возможности сделать яркие снимки в этих растениях. Настала пора их цветения, поэтому крупные желтые цветы манят путешественников, к числу которых относится и Лилия Ребрик.

По дороге домой она сфотографировалась в подсолнухах. Звезда предстала перед камерой в объятиях мужа, танцора Андрея Дикого. Пара не скрывала радость и получила удовольствие от прекрасного завершения воскресного дня. Также актриса изображена на фото со старшей дочерью Дианой, которая и стала инициатором такой съемки.

Образ Лилии Ребрик

После насыщенного дня на съемочной площадке Ребрик решила одеться удобно. Ее look состоял из светлых джинсов и футболки. Поскольку вечер был довольно прохладным, то Лилия также была одета в джинсовую куртку. Дополнила повседневный аутфит маленькой сумкой белого цвета через плечо. Волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

По дороге домой... Спасибо, доченька, что сказала остановить автомобиль и сделать фото,

– написала в публикации Ребрик.

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