Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик не втратила нагоди сфотографуватися серед соняшників, які в цю пору красиво цвітуть. Вона зробила романтичний кадр в обіймах чоловіка, а також позувала разом із донькою Діаною.

Знаменитість завжди намагається фіксувати щасливі моменти на камеру, щоб потім насолодитися приємними спогадами. Лілія не втрачає оптимізму і знаходить позитив у всьому. На особистій сторінці Ребрик в інстаграмі з'явилася чергова серія колоритних світлин, де вона показала щирі емоції.

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Соціальні мережі заполонили фотографії посеред соняшників. Користувачі не втрачають можливості зробити яскраві знімки в цих рослинах. Настала пора їхнього цвітіння, тому великі жовті квіти манять мандрівників, до числа яких належить і Лілія Ребрик.

Дорогою додому вона сфотографувалася у соняшних. Зірка постала перед камерою в обіймах чоловіка, танцівника Андрія Дикого. Пара не приховувала радість і отримала задоволення від прекрасного завершення недільного дня. Також акторка зображена на фото із старшою донькою Діаною, яка і стала ініціатором такої зйомки.

Образ Лілії Ребрик

Після насиченого дня на знімальному майданчику Ребрик вирішила одягнутися зручно. Її look складався із світлих джинсів та футболки. Оскільки вечір був доволі прохолодним, то Лілія також мала на собі джинсову куртку. Доповнила повсякденний аутфіт маленькою сумкою білого кольору через плече. Волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Дорогою додому… Дякую, донечка, що сказала зупинити автомобіль і зробити фото,

– написала в публікації Ребрик.

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