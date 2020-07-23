Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик сходила на романтичне побачення з чоловіком, танцівником Андрієм Диким. Закохані насолодилися компанією один одного та чудово провели час.

Романтичним фото зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Навіть після дев'яти років шлюбу пара активно працює над стосунками. Подружжя разом їздить у відпустки, відвідує різноманітні заходи, а також не забуває час від часу влаштовувати побачення.

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Лілія Ребрик з чоловіком

На яскравому селфі Лілія та Андрій виглядають неймовірно щасливими. Вони зображені в автомобілі. Лілія одягнена у білосніжну блузку. Волосся вона вклала рівно та забрала на один бік, а на обличчі зробила сяючий макіяж із блискучими тінями на повіках. У руках знаменитість тримає розкішний букет квітів, яким її порадував коханий. Доповнила свій святковий аутфіт білим годинником.

Андрій Дикий також радіє часу, який провів із дружиною. Через насичені робочі графіки та домашні справи їм рідко вдається влаштувати романтичну вечерю чи кудись сходити вдвох, тому кожна така зустріч – незабутня.

На побачення з чоловіком ходите?

– запитала Лілія.



Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Instagram / @liliia.rebrik

Що відомо про історію кохання Лілії та Андрія?

Лілія Ребрик брала участь у проєкті "Танці з зірками" в 2011 році. Там вона боролася за перемогу на паркеті разом із Андрієм Диким. Між партнерами зав'язалися романтичні стосунки і вже 23 грудня того ж року вони одружилися. 30 серпня 2012 року телеведуча народила доньку Діану. 30 квітня 2018 року Лілія та Андрій вдруге стали батьками. Тоді на світ з'явилася їхня донечка Поліна.