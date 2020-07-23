Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик сходила на романтическое свидание с мужем, танцором Андреем Диким. Влюбленные насладились компанией друг друга и прекрасно провели время.

Романтичным фото звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Даже после девяти лет брака пара активно работает над отношениями. Супруги вместе ездят в отпуск, посещают различные мероприятия, а также не забывают время от времени устраивать свидания.

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Лилия Ребрик с мужем

На ярком селфи Лилия и Андрей выглядят невероятно счастливыми. Они изображены в автомобиле. Лилия одета в белоснежную блузку. Волосы она уложила ровно и убрала на один бок, а на лице сделала сияющий макияж с блестящими тенями на веках. В руках знаменитость держит роскошный букет цветов, которым ее порадовал любимый. Дополнила свой праздничный аутфит белыми часами.

Андрей Дикий также радуется времени, которое провел с женой. Из-за насыщенных рабочих графиков и домашних дел им редко удается устроить романтический ужин или куда-то сходить вдвоем, поэтому каждая такая встреча – незабываемая.

На свидание с мужем ходите?

– спросила Лилия.



Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Instagram / @liliia.rebrik

Что известно об истории любви Лилии и Андрея?

Лилия Ребрик участвовала в проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Там она боролась за победу на паркете вместе с Андреем Диким. Между партнерами завязались романтические отношения и уже 23 декабря того же года они поженились. 30 августа 2012 года телеведущая родила дочку Диану. 30 апреля 2018 года Лилия и Андрей во второй раз стали родителями. Тогда на свет появилась их дочь Полина.