Зіркова матуся Лілія Ребрик долучає старшу доньку Діану до зйомок з самого дитинства. Дівчинка вже має досвід роботи перед камерою й зіграє головну дитячу роль в мелодрамі "Багато негожих днів".

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик виховує двох доньок у шлюбі з танцівником Андрієм Диким – 7-річну Діану та 2-річну Поліну. Якщо молодшу доньку більше цікавлять іграшки та розваги, то старша вже давно будує кар'єру на телеекранах і самостійно заробляє гроші. Сегодня.Lifestyle повідомляє, що Діана отримала нову роль в серіалі "Багато негожих днів". Раніше вона з'являлась у картині "Серце матері".

Читайте також В обіймах чоловіка: Лілія Ребрик зачарувала мережу яскравим фото серед соняшників

У чотирисерійній мелодрамі донька Ребрик зіграє роль дівчинки на ім'я Маша, мати якої потрапила в аварію. За сценарієм, нею опікуватиметься найкраща подруга мами Катя, яка в ДТП втратила чоловіка. Саме маленька дівчинка допоможе їй пережити втрату.

Лілія Ребрик зізналась, що мотивацією для зйомок Діани став золотистий ретривер, з яким вона грається на знімальному майданчику. Проте до роботи в кадрі дівчинка ставиться серйозно й відповідально, чим пишається її знаменита матуся.

Насправді, спостерігаючи за нею на майданчику, помічаю, що Діана дуже відповідальна, всі задачі виконує з першого разу. Режисер Іра Громозда також це відзначає, і мені, як мамі, безумовно дуже приємно таке чути,

– розповіла акторка.

Ребрик також пригадала, на що 7-річна донька витратила свій перший гонорар. Діана купила собі двоколісний велосипед яскраво-червоного кольору. Дівчинка розуміє, що далеко не кожен з її однолітків може заробляти в дитячому віці, тому своїми досягненнями часто хизується.

Про серіал "Багато негожих днів"

Режисером чотирисерійної мелодрами є Ірина Громозда. Перші сцени серіалу зняли в липні в Національному еколого-натуралістичному центрі Києва. Ця картина про подруг, одна з яких зраджує іншу.

Головна героїня – вчителька музичної школи Катя Смоліна. Її чоловік гине в автомобільній аварії, а краща подруга в тяжкому стані потрапляє в реанімацію. Катя забирає доньку Інни, семирічну Машу, до свого будинка. Сама Катя не може мати дітей і тому так важко переживає загибель коханого.