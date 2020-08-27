Звездная мамочка Лилия Ребрик много внимания уделяет своим дочерям. Старшая Диана уже покоряет турниры по бальным танцам и снимается в кино. Телеведущая доказала, что девочка обладает незаурядным модельным потенциалом, обнародовав трогательные кадры из новой фотосессии.

Похоже, старшая дочь звездной четы, Лилии Ребрик и Андрея Дикого, 7-летняя Диана решила продолжить карьеру обоих родителей. Ведь девочка, как и ее успешная мама, снимается в кино и умело танцует на паркете, как папа. В инстаграме актриса и ведущая опубликовала фото старшей дочери, доказав, что она еще и мастерски держится перед камерой.

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Лилия Ребрик организовала фотосессию для Дианы и ее партнера во дворе своего загородного дома. Девочка примерила танцевальные наряды от украинского бренда. Улыбающаяся и позитивная она позировала в юбках разной длины и кроя, платьях, красном и черном боди с собранной прической.

Дочь Лилии Ребрик на территории дома позировала босиком, а газон превратился в паркет для танцевальной пары. Дети показали несколько па на камеру. Похоже, маленькая Диана в восторге от того, что звездная мамочка еще с раннего возраста приобщает ее к публичной жизни.



Дочь Лилии Ребрик с партнером по танцам / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Дочь Лилии Ребрик Диана / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Дочь Лилии Ребрик с партнером по танцам / Фото Instagram / @liliia.rebrik