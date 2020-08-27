Зіркова матуся Лілія Ребрик багато уваги приділяє своїм донечкам. Старша Діана вже підкорює турніри з бальних танців та знімається у кіно. Телеведуча довела, що дівчинка має й неабиякий модельний потенціал.

Схоже, старша донька зіркового подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого 7-річна Діана вирішила продовжити кар'єру обох батьків. Адже дівчинка, як і її успішна мама, знімається у кіно та вправно танцює на паркеті, як татко. В інстаграмі акторка і ведуча опублікувала фото старшої доньки, довівши, що вона ще й майстерно тримається перед камерою.

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Лілія Ребрик організувала фотосесію для Діани та її партнера у дворі свого заміського будинку. Дівчинка приміряла танцювальні вбрання від українського бренду. Усміхнена й позитивна вона позувала у спідницях різної довжини й крою, сукнях, червоному й чорному боді з зібраною зачіскою.

Донька Лілії Ребрик на території будинку позувала босоніж, а газон перетворився на паркет для танцювальної пари. Діти показали кілька па на камеру. Схоже, маленька Діана в захваті від того, що зіркова матуся ще з раннього віку долучає її до публічного життя.



Донька Лілії Ребрик з партнером по танцях / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Донька Лілії Ребрик Діана / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Донька Лілії Ребрик з партнером по танцях / Фото Instagram / @liliia.rebrik