Фільм "Ребекка" вийшов на Netflix 21 жовтня 2020 року. Перед довгоочікуваною прем'єрою головні актори стрічки Лілі Джеймс та Армі Гаммер повинні були дати кілька інтерв'ю та взяти участь у презентації проєкту. Однак всі заходи терміново скасували.

Причина скасування презентації "Ребекки"

Графік Лілі Джеймс у жовтні був дуже насиченим, адже після виходу на екран фільму "Ребекка" актриса повинна була взяти участь у десятках рейтингових шоу та постати на традиційній пресконференції. Однак все довелось скасувати через резонансні новини про її роман з одруженим Домініком Вестом. За даними Page Six, актриса в останній момент відмовилась від зйомок в America's Today Show і The Graham Norton Show, які могли принести стрічці більшу популярність.

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Як відомо, перед прем'єрою "Ребекки" Лілі Джеймс влаштувала поїздку до Італії. Компанію їй склав британський актор Домінік Вест, який вже 10 років одружений та виховує чотирьох дітей. У Римі пара потрапила в об'єктиви папараці, відтак журналістам вдалось отримати знімки, на яких актори ніжно обіймались та катались на одному електросамокаті.

Фото опублікували після того, як Домінік Вест і Лілі Джеймс повернулись до Великої Британії. Чоловік поквапився продемонструвати пресі, що мова не йде про його розлучення. З дружиною він вийшов на подвір'я свого дому та перед камерами журналістів поцілував її. Водночас інсайдери зазначали, що Кетрін Фіцджеральд досі оговтується від новин про зраду.

А от Лілі Джеймс вирішила уникати спілкування з пресою. На захист актриси, яку вважають розлучницею, стали продюсери. На кількох інтерв'ю, де зірка таки з'явилась, журналістам не дозволено було питати про особисте життя Лілі Джеймс, а акторка могла відповідати тільки на питання про фільм "Ребекка".

"Це був дводенний захід. У перший день до Лілі приєдналися продюсери, які захищали її від будь-кого, хто міг би поставити їй незручні питання. У другий день, коли всі журналісти готувалися до зустрічі з нею, вона скасувала все в останній момент і поїхала без пояснень", – розповів інсайдер.

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"Ребекка": сюжет нового фільму

У центрі сюжету "Ребекки" – британський аристократ Максиміліан де Вінтер. Чоловік влаштовує собі відпочинок та вирушає до Монте-Карло. Саме там він знайомиться з Ребеккою, після пристрасного роману з якою пропонує красуні одруження. Закохана дівчина, знаючи, що її обранець – вдівець, з легкістю погоджується стати наступною місіс де Вінтер. Та як тільки вона оселиться в сімейному палаці Максиміліана, романтична картинка фільму зміниться на моторошну.

Розповіді про дух покійної дружини та підозріла економка місіс Денверс вселять відчуття, що от-от станеться щось погане. Ребекка змушена буде розгадати секрети палацу, щоб врятувати своє життя.

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