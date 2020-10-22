Фильм "Ребекка" вышел на Netflix 21 октября 2020 года. Перед долгожданной премьерой главные актеры фильма Лили Джеймс и Эрми Хаммер должны были дать несколько интервью и принять участие в презентации проекта. Однако все меры срочно отменили.

Причина отмены презентации "Ребекки"

График Лили Джеймс в октябре был очень насыщенным, так как после выхода на экран фильма "Ребекка" актриса должна была принять участие в десятках рейтинговых шоу и предстать на традиционной пресс-конференции. Однако все пришлось отменить из-за резонансных новостей о ее романе с женатым Домиником Уэстом. По данным Page Six, актриса в последний момент отказалась от съемок в America's Today Show и The Graham Norton Show, которые могли принести ленте большую популярность.

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Как известно, перед премьерой "Ребекки" Лили Джеймс устроила поездку в Италию. Компанию ей составил британский актер Доминик Уэст, который уже 10 лет женат и воспитывает четверых детей. В Риме пара попала в объективы папарацци: журналистам удалось получить снимки, на которых актеры нежно обнимались и катались на одном электросамокате.

Фото опубликовали после того, как Доминик Уэст и Лили Джеймс вернулись в Великобританию. Мужчина поспешил продемонстрировать прессе, что о его разводе речь не идет. С женой он вышел во двор своего дома и перед камерами журналистов поцеловал ее. В то же время инсайдеры отмечали, что Кэтрин Фицджеральд до сих пор приходит в себя после новостей об измене.

А вот Лили Джеймс решила избегать общения с прессой. На защиту актрисы, которую считают разлучницей, стали продюсеры. На нескольких интервью, на которые звезда все же пришла, журналистам не позволено было спрашивать о личной жизни Лили Джеймс, а актриса могла отвечать только на вопросы о фильме "Ребекка".

"Это было двухдневное мероприятие. В первый день к Лили присоединились продюсеры, которые защищали ее от любого, кто мог бы поставить ей неудобные вопросы. Во второй день, когда все журналисты готовились ко встрече с ней, она отменила все в последний момент и уехала без объяснений", – рассказал инсайдер.

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"Ребекка": сюжет нового фильма

В центре сюжета "Ребекки" – британский аристократ Максимилиан де Винтер. Мужчина устраивает себе отдых и отправляется в Монте-Карло. Там он знакомится с Ребеккой, после страстного романа с которой предлагает красавице бракосочетание. Влюбленная девушка, зная, что ее избранник вдовец, с легкостью соглашается стать следующей миссис де Винтер. Но как только она поселится в семейном дворце Максимилиана, романтическая картинка фильма изменится на жуткую.

Рассказы о духе покойной жены и подозрительная экономка миссис Дэнверс вселят ощущение, что вот-вот произойдет что-то плохое. Ребекка вынуждена будет разгадать секреты дворца, чтобы спасти свою жизнь.

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