В сети презентовали первый трейлер к будущему триллеру "Ребекка". Фильм уже приковал внимание киноманов, ведь обычная романтическая история превратится в мистические испытания пары.

8 сентября Netflix презентовал ролик в ютубе и вызвал оживленное обсуждение. Все потому, что "Ребекку" уже снимали 80 лет назад, а новая киноадаптация вновь заставила людей вспомнить легенды, описанные в книге Дафны Дюморье. И с первого ролика стало понятно, что новый фильм, который выйдет на стриминговой платформе 21 октября, сможет пощекотать нервы любителям мистических триллеров.

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Сюжет фильма "Ребекка"

Еще в 1940 году Альфред Хичкок экранизировал мистическую историю, описанную в книге "Ребекка". Тогда лента завоевала 2 статуэтки Оскар, а ее автор стал одним из самых гениальных режиссеров. Да и современная экранизация может получить не меньший успех.

По сюжету, британский аристократ Максимилиан де Винтер приезжает на отдых в Монте-Карло. Там он знакомится с красавицей Ребеккой, в которую он влюбляется с первого взгляда. Девушке он рассказывает, что год назад потерял жену, поэтому является вдовцом. Однако это не тревожит Ребекку и она без колебаний соглашается стать следующей миссис де Винтер.

Но когда пара поселяется в семейном замке аристократа, все кардинально меняется. Все вещи и интерьер напоминают о бывшей хозяйке дома. Настораживает и преданность экономки миссис Денверс и рассказы о духе женщины, который не покинул имение. Но стоит ли Ребекке бояться и верить в призраков? Из трейлера уверены, что да.

Смотрите трейлер к фильму "Ребекка": видео

Главные актеры и их роли

Кроме первого трейлера в сети появились кадры из фильма "Ребекка", которые раскрывают актерский состав триллера. В фильме сыграли:

Лили Джеймс – Ребекка, миссис де Винтер

Арми Хаммер – аристократ Максимилиан де Винтер

Кристин Скотт Томас – экономка миссис Денверс

Сэм Райли – Джек Фавелла



Фильм "Ребекка" выйдет на экран в октябре 2020 года / Фото Netflix



Главная героиня фильма "Ребекка" / Фото Netflix



Триллер "Ребекка" / Фото Netflix