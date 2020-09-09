Мистический замок и привидения: Netflix поразил трейлером к фильму "Ребекка"
В сети презентовали первый трейлер к будущему триллеру "Ребекка". Фильм уже приковал внимание киноманов, ведь обычная романтическая история превратится в мистические испытания пары.
8 сентября Netflix презентовал ролик в ютубе и вызвал оживленное обсуждение. Все потому, что "Ребекку" уже снимали 80 лет назад, а новая киноадаптация вновь заставила людей вспомнить легенды, описанные в книге Дафны Дюморье. И с первого ролика стало понятно, что новый фильм, который выйдет на стриминговой платформе 21 октября, сможет пощекотать нервы любителям мистических триллеров.
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Сюжет фильма "Ребекка"
Еще в 1940 году Альфред Хичкок экранизировал мистическую историю, описанную в книге "Ребекка". Тогда лента завоевала 2 статуэтки Оскар, а ее автор стал одним из самых гениальных режиссеров. Да и современная экранизация может получить не меньший успех.
По сюжету, британский аристократ Максимилиан де Винтер приезжает на отдых в Монте-Карло. Там он знакомится с красавицей Ребеккой, в которую он влюбляется с первого взгляда. Девушке он рассказывает, что год назад потерял жену, поэтому является вдовцом. Однако это не тревожит Ребекку и она без колебаний соглашается стать следующей миссис де Винтер.
Но когда пара поселяется в семейном замке аристократа, все кардинально меняется. Все вещи и интерьер напоминают о бывшей хозяйке дома. Настораживает и преданность экономки миссис Денверс и рассказы о духе женщины, который не покинул имение. Но стоит ли Ребекке бояться и верить в призраков? Из трейлера уверены, что да.
Смотрите трейлер к фильму "Ребекка": видео
Главные актеры и их роли
Кроме первого трейлера в сети появились кадры из фильма "Ребекка", которые раскрывают актерский состав триллера. В фильме сыграли:
- Лили Джеймс – Ребекка, миссис де Винтер
- Арми Хаммер – аристократ Максимилиан де Винтер
- Кристин Скотт Томас – экономка миссис Денверс
- Сэм Райли – Джек Фавелла
Фильм "Ребекка" выйдет на экран в октябре 2020 года / Фото Netflix
Главная героиня фильма "Ребекка" / Фото Netflix
Триллер "Ребекка" / Фото Netflix