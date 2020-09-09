У мережі презентували перший трейлер до майбутнього трилеру "Ребекка". Фільм вже прикував увагу кіноманів, адже звичайна романтична історія перетвориться на містичні випробування пари.

8 вересня Netflix презентував ролик в ютубі та викликав жваве обговорення. Все тому, що події "Ребекки" відбувались 80 років тому, а нова кіноадаптація знов змусила людей згадати легенди, описані в книзі Дафни Дюмор'є. І з першого ролика стало зрозуміло, що новий фільм, який вийде на стрімінговій платформі 21 жовтня, зможе полоскотати нерви любителям містичних трилерів.

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Сюжет фільму "Ребекка"

Ще у 1940 році Альфред Хічкок екранізував містичну історію, описану в книзі "Ребекка". Тоді стрічка завоювала 2 статуетки Оскар, а її автор став одним з найгеніальніших режисерів. Та і сучасна екранізація може отримати не менший успіх.

За сюжетом, британський аристократ Максиміліан де Вінтер приїжджає на відпочинок до Монте-Карло. Там він знайомиться з красунею Ребеккою, в яку він закохується з першого погляду. Дівчині він розповідає, що рік тому втратив дружину, тому є вдівцем. Однак це не тривожить Ребекку і вона без вагань погоджується стати наступною місіс де Вінтер.

Та коли пара оселяється у родинному замку аристократа, все кардинально змінюється. Всі речі і інтер'єр нагадують про колишню господиню дому. Насторожує і відданість економки місіс Денверс та розповіді про дух жінки, який не покинув маєток. Та чи варто Ребеці боятись і вірити в привидів – з трейлера впевнені, що так.

Дивіться трейлер до фільму "Ребекка": відео

Головні актори і їхні ролі

Окрім першого трейлера у мережі з'явились кадри з фільму "Ребекка", які розкривають акторський склад трилера. У фівльмі зіграли:

Лілі Джеймс – Ребекка, місіс де Вінтер

Армі Хаммер – аристократ Максиміліан де Вінтер

Крістін Скотт Томас – економка місіс Денверс

Сем Райлі – Джек Фавелла



Фільм "Ребекка" вийде на екран у жовтні 2020 року / Фото Netflix



Головна героїня фільму "Ребекка" / Фото Netflix



Трилер "Ребекка" / Фото Netflix