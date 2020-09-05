Відома українська телеведуча Лідія Таран повернулась до спорту після тривалого карантину. Вперше за пів року вона займалась у спортзалі.

42-річна ведуча не зникає з телеекранів вже кілька років і як ніхто інший знає, як важливо тримати себе у формі, аби в кадрі виглядати бездоганно. Однак під час карантину Лідія Таран закинула регулярні тренування й лише зараз повернулась до спортзалу після піврічної перерви. Промовисті фото вона опублікувала в інстаграмі.

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На світлинах ведуча постала на біговій доріжці в сірій футболці. Доказом її продуктивного тренування стали рум'яні щічки. Лідія Таран займалась без макіяжу. Вона зізналась, що давно планувала повернутись до спорту, однак відкладала справу до "дощика в четвер".

Був четвер, пішов сильний дощ, вдарила блискавка (ред.), небо гримнуло на мене усіма своїми знаками і збігами. Ну фізкульт, значить, привіт. А ті, на кого небо ще не гримало, сидіть тихо, чекайте знаків,

– з гумором написала ведуча.

Лідія Таран наголосила, що все ж підтримувала форму "лінивими нерегулярними тренуваннями онлайн", проте такі заняття, на думку журналістки, повноцінним спортом назвати неможна.

У коментарях її підтримали шанувальники, а колега Марічка Падалко зізналась, що хоче приєднатися до Лідії Таран. Однак телеведуча зазначила, що їй рано займатись фізичними вправами, адже Марічка Падалко днями лише одужала від коронавірусу.