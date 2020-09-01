1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік з дотриманням карантинних обмежень. Зірки українського шоу-бізнесу вже відвели дітей до школи й показали, як відбувається День знань у нових реаліях.

Навчання у школах цього року відбуватиметься в умовах карантину, тому й збирати дітей до навчальних закладів довелось по-особливому. 24 канал підготував добірку фото до Дня знань, показавши, як ведуть нащадків до школи українські зіркові батьки.

До теми День знань: найкращі вітальні листівки зі святом 1 вересня

Лідія Таран

Відома українська телеведуча виховує доньку Василину. У День знань Лідія Таран разом з дівчинкою прийшла до школи на Подолі. Вона зізналась, що школярка прихопила з собою три захисні маски та дві пляшечки антисептика й попри карантинні обмеження безмежно рада зустрічі з однокласниками.

Не таким я уявляла собі 1 вересня. Ці першачки в масках, серце крається. Ці довгоногі олені, типу моєї, які так скакали на радощах, що фізично прийшли до своєї школи і можна не віртуально обійнятися і зустрітись! Школа тепер не лише про освіту, школа про саме життя,

– написала Лідія Таран.

Донька зірки для першого навчального дня обрала класичну чорну спідницю вільного крою, яку поєднала з білою блузкою зі спущеними рукавами та масивними кросівками. Сама ж телеведуча постала у яскравій рожевій сукні довжини максі з поясом, у босоніжках з широкими ремінцями та без макіяжу.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відвів до школи старшого 7-річного сина Романа. Хлопчик у вишиванці та в кепці разом з однокласницею міцно обіймав, схоже, свою першу вчительку, яка постала у захисній масці.

"Слова зайві", – лаконічно підписав миле фото багатодітний батько Тарас Тополя.

Григорій Решетник

Незмінний ведучий шоу "Холостяк" віддав свого 7-річного сина Івана у перший клас. Зірковий батько сфотографував сина у красивому темно-синьому костюмі та білих кросівках з букетом у руках та яскравим портфелем, який стояв поряд. Хлопчик не приховував свого щастя від початку шкільного життя. Варто зазначити, що у День знань першокласника підтримував не лише татко, а й вагітна мама Христина та молодший брат Дмитро.

"Наш перший першокласник. Синочку, бажаємо тобі захоплюючих шкільних пригод. Завжди віримо в тебе та дуже любимо! Ти крутий", – написав Григорій Решетник.