У перший день осені, 1 вересня, в Україні відзначають День знань. З нагоди першого шкільного дзвоника, який сповіщає про початок навчального року, учнів щиро вітають батьки та вчителі.

Традиційно, 1 вересня, кожна школа України радісно зустрічає школярів та вітає їх з початком навчального року. На учнів чекає чудовий період навчання, який подарує нові знання, які школярі пронесуть крізь все життя, пише 24 канал.

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Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі привітання зі святом у картинках, щоб ви мали змогу привітати усіх причетних до Дня знань.

Картинки з 1 вересня



Привітання з 1 вересня



Картинки з Днем знань



Картинки-привітання з 1 вересня



Картинки з 1 вересня



Картинки з Днем знань



Привітання з Днем знань



Картинки з першим дзвоником



Привітання з першим дзвоником



День знань 2020



Картинки з 1 вересня



Листівки з 1 вересня



Привітання з 1 вересня