День знань: найкращі вітальні листівки зі святом 1 вересня
У перший день осені, 1 вересня, в Україні відзначають День знань. З нагоди першого шкільного дзвоника, який сповіщає про початок навчального року, учнів щиро вітають батьки та вчителі.
Традиційно, 1 вересня, кожна школа України радісно зустрічає школярів та вітає їх з початком навчального року. На учнів чекає чудовий період навчання, який подарує нові знання, які школярі пронесуть крізь все життя, пише 24 канал.
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Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі привітання зі святом у картинках, щоб ви мали змогу привітати усіх причетних до Дня знань.
Картинки з 1 вересня
Картинки з Днем знань
Картинки-привітання з 1 вересня
Картинки з 1 вересня
Картинки з Днем знань
Привітання з Днем знань
Картинки з першим дзвоником
Привітання з першим дзвоником
День знань 2020
Картинки з 1 вересня
Листівки з 1 вересня
Привітання з 1 вересня