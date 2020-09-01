В первый день осени, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний. По случаю первого школьного звонка, который оповещает о начале учебного года, учеников искренне поздравляют родители и учителя.

Традиционно, 1 сентября, каждая школа Украины радостно встречает школьников и поздравляет их с началом учебного года. Учеников ждет замечательный период обучения, который подарит новые знания, которые школьники пронесут сквозь всю жизнь, пишет 24 канал.

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Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие поздравления с праздником в картинках, чтобы вы имели возможность поздравить всех причастных ко Дню знаний.

Картинки с 1 сентября



Поздравления с 1 сентября



Картинки с Днем знаний



Картинки-поздравления с 1 сентября



Картинки с 1 сентября



Картинки с Днем знаний



Поздравление с Днем знаний



Картинки с первым звоником



Поздравление с первым звонком



День знаний 2020



Картинки с 1 сентября



Открытки с 1 сентября



Поздравления с 1 сентября