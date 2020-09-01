День знаний: лучшие поздравительные открытки с праздником 1 сентября
В первый день осени, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний. По случаю первого школьного звонка, который оповещает о начале учебного года, учеников искренне поздравляют родители и учителя.
Традиционно, 1 сентября, каждая школа Украины радостно встречает школьников и поздравляет их с началом учебного года. Учеников ждет замечательный период обучения, который подарит новые знания, которые школьники пронесут сквозь всю жизнь, пишет 24 канал.
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Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие поздравления с праздником в картинках, чтобы вы имели возможность поздравить всех причастных ко Дню знаний.
Картинки с 1 сентября
Картинки с Днем знаний
Картинки-поздравления с 1 сентября
Картинки с 1 сентября
Картинки с Днем знаний
Поздравление с Днем знаний
Картинки с первым звоником
Поздравление с первым звонком
День знаний 2020
Картинки с 1 сентября
Открытки с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября