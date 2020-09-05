Известная украинская телеведущая Лидия Таран вернулась к спорту после длительного карантина. Впервые за полгода она занималась в спортзале.

42-летняя ведущая не исчезает с телеэкранов уже несколько лет и как никто другой знает, как важно держать себя в форме, чтобы в кадре выглядеть безупречно. Однако во время карантина Лидия Таран забросила регулярные тренировки и только сейчас вернулась в спортзал после полугодового перерыва. Красноречивые фото она опубликовала в инстаграме.

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На фотографиях ведущая появилась на беговой дорожке в серой футболке. Доказательством ее продуктивного тренировки стали румяные щечки. Лидия Таран занималась без макияжа. Она призналась, что давно планировала вернуться к спорту, однако откладывала дело "после дождичка в четверг".

Был четверг, пошел сильный дождь, ударила молния (ред.), небо грохнуло на меня всеми своими знаками и совпадениями. Ну физкульт, значит, привет. А те, на кого небо еще не кричало, сидите тихо, ждите знаков,

– с юмором написала ведущая.

Лидия Таран отметила, что все поддерживала форму "ленивыми нерегулярными тренировками онлайн", однако такие занятия, по мнению журналистки, полноценным спортом назвать нельзя.

В комментариях ее поддержали поклонники, а коллега Маричка Падалко призналась, что хочет присоединиться к Лидии Таран. Однако телеведущая отметила, что ей рано заниматься физическими упражнениями, ведь Маричка Падалко на днях только оправилась от коронавируса.