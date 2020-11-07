Відома телеведуча і народна улюблениця Леся Нікітюк відверта з публікою, однак про романи і почуття розповідає не надто охоче. Вона зізналась, що зараз не самотня, але говорити про одруження ще рано.

Про особисте життя Лесі Нікітюк відомо мало. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що мала стосунки зі своїм сусідом, проте тоді пара переживала складний етап й була за крок до розриву. Невідомо, як склались стосунки закоханих, однак зараз серце зірки зайняте. Про це пише "Новий канал".

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Вона, як і раніше, дуже неоднозначно висловлюється про почуття та бойфренда, якого приховує від преси та шанувальників.

Я б не сказала, що самотня, але й не на порозі шлюбу,

– заінтригувала Леся Нікітюк.

Раніше у ЗМІ припускали, що однією з причин складних стосунків ведучої з чоловіками є публічність та щільний графік. Про постійну зайнятісь та насичений ритм життя вона обмовилась і цього разу. Леся Нікітюк заявила, що для неї важлива турбота коханого. Наприклад, якщо він не може забрати її зі зйомок особисто, то має викликати таксі або відправити свого водія. Сама знаменитість також готова піклуватися про чоловіка та дбати про його комфорт, навіть якщо вільного часу обмаль.

"Стосунки – це постійний компроміс обох партнерів. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися", – наголосила Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше телезірка зізналась, що її обранець необов'язково повинен заробляти більше. Вона обирає партнера не за статус чи забезпеченість, тому ніколи не стане дорікати йому через гроші. Проте Леся Нікітюк наголосила, що в чоловіка завжди повинні бути гроші в кишені. Схоже, обранець зірки відповідає всім зазначеним критеріям.