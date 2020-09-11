Леся Нікітюк зізналась, скільки повинен заробляти її бойфренд
Народна улюблениця та ведуча успішних проєктів Леся Нікітюк може забезпечити собі розкішне життя. Попри соціальні стереотипи зірка не вважає, що чоловік повинен заробляти більше. Але вона не приховує, що у бойфренда мають завжди бути гроші.
Для відомих і знаменитих не останнє значення має статус та заможність партнера. 32-річна Леся Нікітюк, яка телевізійною кар'єрою змогла забезпечити своє безбідне життя, запевняє, що її обранцю необов'язково заробляти більше. Про це пише "Караван історій".
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Ведуча зізналась, якщо її коханий буде менш забезпечений, ніж вона, то ніколи не стане дорікати йому в цьому. Леся Нікітюк переконана, що саме жінка може зробити чоловіка успішнішим і надихати на нові звершення, зокрема на фінансові. Проте вона не стане розпоряджатися його зарплатою.
У чоловіка завжди повинні бути гроші в кишені. Але йому необов'язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А навпаки, робитиме все, щоб її чоловік став успішнішим,
– поділилась зірка.
За словами Лесі Нікітюк, аби не ображати чоловіче его, вона готова на хитрощі: сказати, що футболка коштує 50 доларів тоді, коли її вартість – 200.
Ексбойфренд Лесі Нікітюк не заробляв взагалі
Ведуча наголосила, що справжнє кохання не вимірюється грошима. Вона пригадала, що зустрічалась з хлопцем, який не заробляв взагалі. Тоді закохані проводили спільний час вдома, аби не витрачатись на розваги. Проте фінансовим проблемам не вдалось вплинути на почуття знаменитості.
"У мене були стосунки, в яких чоловік взагалі не заробляв. Але грошей у мене ніколи не просив. Все наше проведення часу обмежувалося будинком – переглядом кіно вдома, вечерею вдома. Але ти приймаєш ці рамки, тому що хочеш бути з людиною", – поділилась Леся Нікітюк.