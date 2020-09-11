Народна улюблениця та ведуча успішних проєктів Леся Нікітюк може забезпечити собі розкішне життя. Попри соціальні стереотипи зірка не вважає, що чоловік повинен заробляти більше. Але вона не приховує, що у бойфренда мають завжди бути гроші.

Для відомих і знаменитих не останнє значення має статус та заможність партнера. 32-річна Леся Нікітюк, яка телевізійною кар'єрою змогла забезпечити своє безбідне життя, запевняє, що її обранцю необов'язково заробляти більше. Про це пише "Караван історій".

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Ведуча зізналась, якщо її коханий буде менш забезпечений, ніж вона, то ніколи не стане дорікати йому в цьому. Леся Нікітюк переконана, що саме жінка може зробити чоловіка успішнішим і надихати на нові звершення, зокрема на фінансові. Проте вона не стане розпоряджатися його зарплатою.

У чоловіка завжди повинні бути гроші в кишені. Але йому необов'язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А навпаки, робитиме все, щоб її чоловік став успішнішим,

– поділилась зірка.

За словами Лесі Нікітюк, аби не ображати чоловіче его, вона готова на хитрощі: сказати, що футболка коштує 50 доларів тоді, коли її вартість – 200.

Ексбойфренд Лесі Нікітюк не заробляв взагалі

Ведуча наголосила, що справжнє кохання не вимірюється грошима. Вона пригадала, що зустрічалась з хлопцем, який не заробляв взагалі. Тоді закохані проводили спільний час вдома, аби не витрачатись на розваги. Проте фінансовим проблемам не вдалось вплинути на почуття знаменитості.

"У мене були стосунки, в яких чоловік взагалі не заробляв. Але грошей у мене ніколи не просив. Все наше проведення часу обмежувалося будинком – переглядом кіно вдома, вечерею вдома. Але ти приймаєш ці рамки, тому що хочеш бути з людиною", – поділилась Леся Нікітюк.