Народная любимица и ведущая успешных проектов Леся Никитюк может обеспечить себе роскошную жизнь. Несмотря на социальные стереотипы звезда не считает, что мужчина должен зарабатывать больше. Но она не скрывает, что у бойфренда должны всегда быть деньги.

Для известных и знаменитых не последнее значение имеет статус и состоятельность партнера. 32-летняя Леся Никитюк, которая телевизионной карьерой смогла обеспечить свою безбедную жизни, уверяет, что ее избраннику необязательно зарабатывать больше. Об этом пишет "Караван историй".

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Ведущая призналась, если ее любимый будет менее обеспечен, чем она, то никогда не станет упрекать его в этом. Леся Никитюк убеждена, что именно женщина может сделать мужчину успешным и вдохновлять на новые свершения, в частности на финансовые. Однако она не станет распоряжаться его зарплатой.

У мужчины всегда должны быть деньги в кармане. Но ему необязательно зарабатывать больше. И мудрая женщина никогда не упрекнет за это. А наоборот, будет делать все, чтобы ее муж стал успешным,

– поделилась звезда.

По словам Леси Никитюк, чтобы не обижать мужское эго, она готова на хитрости: сказать, что футболка стоит 50 долларов, когда ее стоимость – 200.

Экс-бойфренд Леси Никитюк не зарабатывал вообще

Ведущая отметила, что любовь не измеряется деньгами. Она вспомнила, что встречалась с парнем, который не зарабатывал вообще. Тогда влюбленные проводили общее время дома, чтобы не тратиться на развлечения. Однако финансовым проблемам не удалось повлиять на чувства знаменитости.

"У меня были отношения, в которых мужчина вообще не зарабатывал. Но денег у меня никогда не просил. Все наше времяпрепровождение ограничивалось домом – просмотром кино дома, ужином дома. Но ты принимаешь эти рамки, потому что хочешь быть с человеком", – поделилась Леся Никитюк.