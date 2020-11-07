Известная телеведущая и народная любимица Леся Никитюк откровенна с публикой, однако о романах и чувствах рассказывает не слишком охотно. Она призналась, что сейчас не одинока, но говорить о женитьбе еще рано.

О личной жизни Леси Никитюк известно мало. В одном из интервью она рассказывала, что имела отношения со своим соседом, однако тогда пара переживала сложный этап и была в шаге от разрыва. Неизвестно, как сложились отношения влюбленных, однако сейчас сердце звезды занято. Об этом пишет "Новый канал".

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Она по-прежнему очень неоднозначно высказывается о чувствах и бойфренде, которого скрывает от прессы и поклонников.

Я бы не сказала, что одинока, но и не на пороге брака,

– заинтриговала Леся Никитюк.

Ранее в СМИ предполагали, что одной из причин сложных отношений ведущей с мужчинами является публичность и плотный график. О постоянной занятости и насыщенном ритме жизни она обмолвилась и на этот раз. Леся Никитюк заявила, что для нее важна забота любимого. Например, если он не может забрать ее со съемок лично, то должен вызвать такси или отправить своего водителя. Сама знаменитость также готова заботиться о мужчине и его комфорте, даже если свободного времени в обрез.

"Отношения – это постоянный компромисс обоих партнеров. Я тоже очень занятой человек, поэтому готова договариваться", – подчеркнула Леся Никитюк.



Леся Никитюк / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Напомним, ранее телезвезда призналась, что ее избранник необязательно должен зарабатывать больше. Она выбирает партнера не за статус или обеспеченность, поэтому никогда не станет упрекать его из-за денег. Однако Леся Никитюк подчеркнула, что у мужчины всегда должны быть деньги в кармане. Похоже, избранник звезды отвечает всем указанным критериям.