Українська телеведуча Леся Нікітюк після суддівства в шоу "Танці з зірками 2020" поділилась, що вирішила взяти паузу у зйомках. Жінка розповіла, що хоче навчитись чомусь новому, поки її робочий графік перебуває на паузі.

У своєму інстаграмі 32-річна Леся Нікітюк поділилась розкішними фото із залаштунків шоу "Танці з зірками 2020", у дописі під якими вона і зізналась, що хоче взяти невелику паузу. Ведуча зазначила, що її шоу "Ле Маршрутка" вже зовсім скоро буде в ефірі, шоу "Хто зверху", де вона є ведучою із Сергієм Притулою, глядачі вже дивляться, а суддею на один ефір у 4 випуску танцювального проєкті вона "відбула".

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"Ле Маршрутка" скоро в ефірі, "Хто зверху" ви вже дивитесь, на "Танцях з зірками" відстрілялась.. В прямому смислі слова. Тому все! Восени вам буде що дивитись на екранах, а мені треба взяти паузу і подумати, що далі. Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися, а на це зовсім немає часу,

– пояснила своє рішення Нікітюк.

Вона зізналась шанувальникам, що вступила в бізнес-школу, і хоче краще вивчити англійську мову і китайську.

"Всіх люблю, в інсті залишаюся", – константувала зірка.

Щодо образу, то Леся Нікітюк обрала для "Танців з зірками 2020" сяючу коротку сукню із струсиним пір'ям на рукавах.

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