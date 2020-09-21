Украинская телеведущая Леся Никитюк после судейства в шоу "Танцы со звездами 2020" поделилась, что решила взять паузу в съемках. Она рассказала, что хочет научиться чему-то новому, пока ее рабочий график находится на паузе.

В своем Инстаграме 32-летняя Леся Никитюк поделилась роскошными фото с закулисья шоу "Танцы со звездами 2020", в посте под которыми она и призналась, что хочет взять небольшую паузу. Ведущая отметила, что ее шоу "Ле Маршрутка" уже совсем скоро будет в эфире, шоу "Кто сверху", где она является ведущей с Сергеем Притулой, зрители уже смотрят, а судьей на один эфир в 4 выпуске танцевального проект она "отбыла".

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"Ле Маршрутка" скоро в эфире, "Кто сверху" вы уже смотрите, на "Танцах со звездами" отстрелялась .. В прямом смысле слова. Поэтому все! Осенью вам есть что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше. Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться, а на это совсем нет времени,

– объяснила свое решение Никитюк.

Она призналась поклонникам, что поступила в бизнес-школу, и хочет лучше изучить английский язык и китайский.

"Всех люблю, в инсте остаюсь", – констатировали звезда.

Что до образа, то Леся Никитюк выбрала для "Танцев со звездами 2020" сияющее короткое платье со страусиными перьями на рукавах.

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