Популярна телеведуча і блогерка Леся Нікітюк вкотре вразила шанувальників стильним образом. Цього разу вона обрала вбрання лавандового кольору, тому аутфіт вийшов дуже ніжним та жіночним.

Леся Нікітюк поділилася красивими світлинами на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 3,5 мільйони користувачів мережі.

Блогерка вирішила пообідати в одному з київських закладів, де зробила фото та продемонструвала свій look of the day. Також зірка показала смачну страву, якою ласувала.

Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча постала перед камерою у темних штанах та білій блузці, поверх якої одягнула об'ємний лавандовий светр. Такий look чудово підійде для повсякденних справ і навіть ділових робочих зустрічей. Він не дуже яскравий, проте створює позитивний настрій у похміру осінні дні.

Повсякденний аутфіт Леся доповнила стильними сережками-кільцями та лаконічними підвісками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.



Леся Нікітюк у лавандовому светрі / Instagram / @lesia_nikituk