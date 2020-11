Популярная телеведущая и блогера Леся Никитюк в очередной раз поразила поклонников стильным образом. На этот раз она выбрала наряд лавандового цвета, поэтому аутфит получился очень нежным и женственным.

Леся Никитюк поделилась красивыми фотографиями на личной странице в Инстаграме, за которой следят более 3,5 миллиона пользователей сети.

Блогерша решила пообедать в одном из киевских заведений, где сделала фото и продемонстрировала свой look of the day. Также звезда показала вкусное блюдо, которой лакомилась.

Образ Леси Никитюк

Телеведущая появилась перед камерой в темных брюках и белой блузке, поверх которой надела объемный лавандовый свитер. Такой look прекрасно подойдет для повседневных дел и даже деловых рабочих встреч. Он не очень яркий, но создает позитивный настрой в хмурые осенние дни.

Повседневный аутфит Леся дополнила стильными серьгами-кольцами и лаконичными подвесками. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.



Леся Никитюк в лавандовом свитере / Instagram / @lesia_nikituk