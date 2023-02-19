24 Канал підібрав кілька варіантів "зимових" зачісок. Вони нескладні у виконанні, виглядають дуже красиво і підходять для того, щоб носити їх під шапкою взимку.

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Трендові локони з косичками

У тренді легка недбалість та сплутаність волосся. Ідеальним рішенням для зачіски є укладання його з легкими хвилями з елементами косичок. Тоді ваша зачіска буде гарно триматися зверху, навіть під шапкою, а локони додадуть ефектності.



Незвичка косичка з хвостиком

Як ви вже зрозуміли, косички зараз в тренді і користуються величезною популярністю. Але чому б не поєднати її з хвостиком. Виглядає це дуже естетично. Крім того, така зачіска не розтріплеться на вітрі.



Зібране волосся у пучок

Для такої зачіски вам спочатку потрібно зібрати волосся у хвіст, а потім зробити “міні-петлю”. Це швидкий і простий лайфхак, який допоможе вам виглядати охайно. Так, можливо, ви не зможете одягнути зверху шапку, але тут можна взяти шарф. Волосся точно буде триматися і виглядає це дуже ніжно.



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