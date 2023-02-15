У зимовий період нейл-артисти радять віддавати перевагу холодним та пастельним відтінкам. Це синій, молочний, нюдовий, смарагдовий. Незмінною класикою залишається чорний манікюр, а серед яскравих акцентів можна обрати оригінальний принт або блискітки.
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Леопардовий або анімалістичний
Леопардовий принт особливо актуальний у цей період. Такий анімалістичний малюнок виглядатиме на нігтях вишукано та стильно.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein
Ефект металік
Яскравий блиск на нігтях стане чудовим доповненням до будь-якого образу. Він сяятиме та переливатиметься на сонці, якого стає все більше наприкінці лютого.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein
Синій та відтінок електрик
Синій, блакитний та інші відтінки ще нагадуватимуть про свята, але й матимуть лаконічний вигляд на нігтях. Якщо є бажання експериментів, можна не лише заповнити нігті одним кольором, але й попрацювати над дизайном.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend
Чорний класичний манікюр
Чорний колір – незмінна класика, що потрапляє у всі тренди. Зимою можна зробити цікаві акценти з чорним кольором, або вдатись до оригінальних дизайнів – поєднати анімалістичний принт і чорний колір чи будь-які інші варіанти.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein
Оригінальний френч
Французький манікюр теж актуальний у всі пори року, та взимку можна вдатись до темних або пастельних відтінків.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein
Смарагдовий відтінок
Зелений та смарагдовий колір ще нагадуватимуть нам про кольори свята, ялинки та новорічних подарунків. Манікюр у таких відтінках – чудова нагода попрощатися з зимою.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend
Квітковий арт
В останні тижні зими можна підготуватись і до весняного періоду, коли все розквітає. Але робити акцент на пастельних і ніжних кольорах.
Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend