Щоб манікюр виглядав ефектно, спробуйте обрати варіант, який ви не використовували раніше і який найбільше передасть стан вашої душі. 24 Канал зібрали для вас найкращі ідеї манікюру.
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Ідеї манікюру на День святого Валентина
Своєрідною класикою на День Валентина є червоний манікюр. Яскраві нігті в цей день виглядатимуть по-особливому привабливо. Також червоний колір символізує пристрасть, силу та впевненість.
Червоний колір можна розбавити декором і це теж буде виглядати святково.
Здавна символом Дня закоханих було серце, який також можна використовувати у манікюрі. Маленькі сердечка, чи великі, різноколірні чи просто червоні – цей вибір залежить від ваших вподобань.
Френч – простий і вишуканий дизайн, який не втрачає своєї популярності. А все тому, що він витончено підкреслить будь-який образ.
До френча також можна додати різних барв, замінивши білий колір у дизайні. Тож не бійтеся експериментувати.