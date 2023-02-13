Чтобы маникюр выглядел эффектно, попробуйте выбрать вариант, который вы не использовали раньше и наиболее передаст состояние вашей души. 24 Канал собрали для вас самые лучшие идеи маникюра.

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Идеи маникюра на День святого Валентина

Своеобразной классикой в День Валентина является красный маникюр. Яркие ногти в этот день будут выглядеть особенно привлекательно. Красный цвет также символизирует страсть, силу и уверенность.

Красный цвет можно разбавить декором, и это тоже будет выглядеть празднично.

Издавна символом Дня влюбленных было сердце, которое можно использовать в маникюре. Маленькие сердечки, большие, разноцветные или просто красные – этот выбор зависит от ваших предпочтений.

Френч – простой и изысканный дизайн, не теряющий своей популярности. А все потому, что он утонченно подчеркнет любой образ.

К френчу также можно добавить разные краски, заменив белый цвет в дизайне. Так что не бойтесь экспериментировать.