24 Канал подобрал несколько вариантов "зимних" причесок. Они несложны в исполнении, смотрятся очень красиво и подходят для того, чтобы носить их под шапкой зимой.

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Трендовые локоны с косичками

В тренде легкая халатность и спутанность волос. Идеальным решением для прически является укладка с легкими волнами и с элементами косичек. Тогда ваша прическа будет хорошо держаться сверху, даже под шапкой, а локоны придадут эффектности.



Непривычка косичка с хвостиком

Как вы уже сообразили, косички сейчас в тренде и пользуются большой популярностью. И почему бы не соединить ее с хвостиком? Выглядит это очень эстетично. Кроме того, такая прическа не растреплется на ветру.



Собранные волосы в пучок

Для такой прически вам сначала нужно собрать волосы в хвост, а затем сделать мини-петлю. Это быстрый и простой лайфхак, который поможет вашим волосам выглядеть аккуратно. Да, возможно, вы не сможете одеть сверху шапку, но здесь можно взять шарф. Волосы точно будут держаться и смотрятся это очень нежно.



К слову, последние недели зимы подходят к концу. Перед наступлением весны предлагаем попробовать трендовые идеи маникюра, которые вдохновят вас и дадут изюминки образам. Какие тренды маникюра будут в 2023 – смотрите актуальные идеи в нашем материале.