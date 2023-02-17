Эксперты делают первые предположения о том, что будет стильным в этом году в макияже, маникюре и стиле. Предлагаем просмотреть подборку 24 Канала о трендах, которые будут актуальны в сфере красоты в 2023 году.

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Y2K

Скорее всего, эпоха Y2K будет популярна и в дальнейшем, в 2023 году. Это много блеска, металлик в макияжах и маникюре, футуризм. Визажист Марсело Гутьеррес поделился: "Я чувствую, что молодое поколение переосмысливает эпоху из-за ее цвета и текстуры: металлик, блеск и череду пастельных оттенков, отражающихся как от CD-диска".

Стиль Y2K / Фото с инстаграма Marcelo Gutierrez

Объясним, Y2K расшифровывается как Y – year, k – kilo, то есть "проблема 2000 года". В общем, это понятие связывают с техническим сбоем, а не стилем, однако в фэшн это означает именно стиль тех времен – кроп-топы, детские кофточки, миниплатья, деним. А в макияже – это блеск, разноцветие и тонкие брови.

Теплые оттенки волос

На смену платиновому блонду придет пшеничный, пепельному оттенку – каштановый, а яркому рыжему и красному – медовые. В общем в тренде будут теплые объемные и естественные цвета, ведь они подходят каждому.



Ким Кардашян с естественным оттенком волос / Фото из инстаграма Ким Кардашян

К слову, красоту и стиль натурального блонда доказала "Мисс Украина Вселенная" Виктория Анапасенко. Ее заставили изменить цвет волос перед конкурсом на более темный и естественный, что девушке не понравилось. Но сейчас она в восторге от нового оттенка.

Ретромакияж

Еще одной важной деталью в мейкапе будет сияние – кожа лица должна сверкать на свете. Это заметно на подиуме Gucci весны-лета 2023. Визажист Томас Де Клюйвер создал особый хайлайтер, имитирующий эффект ретросъемок со вспышкой.



Ретромакияж / Фото с инстаграма Gucci

Украшения для лица и тела

Лицо – настоящее искусство, поэтому можно позволить себе не ограничиваться тонировкой и стильным макияжем глаз. 3D-тренд позволяет испытать себя как на мелких акцентах (камни, кристаллы, звезды, веснушки), так и более крупных – драгоценные камни, бабочки и специальные аксессуары.



Пример украшений для лица / Фото из инстаграма Gucci

Многие подводки

В моде макияжа глаз будет подводка для глаз, а именно широкие и массивные, иногда неаккуратные стрелки, SirenEyes, неожиданные детали. Это напомнит об эпохе готики, которая сейчас популярна в социальных сетях.

Меньше бровей

Эпоха Y2K покажется и в оригинальном способе делать акцент (или наоборот) на бровях. Их можно осветить, как это сделал MarcJacobs и Givenchy на своих показах или полностью сбрить – на такое решение решилась Doja Cat. Певица действительно произвела фурор образом из тысячи кристаллов Swarovski, который и пугал, и восхищал.



Тренд 2023 / Фото Vogue

Уход за кожей

Тренд естественности проявит себя и в отношении кожи лица. Тщательно подобранный уход больше не будет нуждаться в декоративной косметике. Подчеркнуть черты и скрыть недостатки поможет небольшое количество консилера, хайлайтера, бронзера или скульптора.



Тренд 2023 / Фото Vogue

Стрижки

Оригинальные и нестандартные стрижки способ проявить свою личность. Одной из самых противоречивых стрижек является малет – когда спереди волосы коротко подстрижены, а сзади – остаются длинными. Если это слишком смело, можно попробовать другие варианты – стрижка wolf или "медуза".



Николь Кидман со стрижкой малет / Фото из инстаграма актрисы

Безупречный маникюр

По мнению нейл-артистов, идеальный маникюр – основной тренд 2023 года. Примером является маникюр Дженнифер Лопес – лаконичный и естественный. Том Бачик, создавший его для артистки, считает, что нет ничего хуже идеального цвета, потраченного на неухоженные ногти. "Сосредоточьтесь на должной подготовке, прежде чем делать покрытие", – подчеркнул он.



Джей Ло / Фото с инстаграма Тома Бачика