Експерти роблять перші припущення про те, що буде стильним цього року у макіяжі, манікюрі й стилі. Пропонуємо переглянути добірку 24 Каналу про тренди, що будуть актуальними у сфері краси у 2023 році.

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Y2K

Скоріш за все, епоха Y2K буде популярною і надалі, у 2023 році. Це багато блиску, металік у макіяжах та манікюрі, футуризм. Візажист Марсело Гутьєррес поділився: "Я відчуваю, що молоде покоління переосмислює епоху через її кольори та текстури: металік, блиск і низку пастельних відтінків, що відбиваються як від CD-диска".

Стиль Y2K / Фото з інстаграму Marcelo Gutierrez

Пояснимо, Y2K розшифровується як Y – year, k – kilo, тобто "проблема 2000 року". Загалом це поняття пов'язують із технічним збоєм, а не стилем, однак у фешн це означає саме стиль тих часів – кроп-топи, дитячі кофтинки, мінісукні, денім. А в макіяжі – це блиск, різнобарв'я і тонкі брови.

Теплі відтінки волосся

На зміну платиновому блонду прийде пшеничний, попелястому відтінку – каштановий, а яскравих рудих та червоних – медові. Загалом у тренді будуть теплі об'ємні й природні кольори, адже вони пасують кожному.



Кім Кардашян з природним відтінком волосся / Фото з інстаграму Кім Кардашян

До слова, красу й стиль натурального блонду довела "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Анапасенко. Її змусили змінити колір волосся перед конкурсом на трохи темніший та природніший, що дівчині не сподобалося. Але зараз вона у захваті від нового відтінку.

Ретромакіяж

Ще однією важливою деталлю в мейкапі буде сяяння – шкіра обличчя має виблискувати на світлі. Це помітно на подіумі Gucci весни-літа 2023. Візажист Томас Де Клюйвер створив особливий хайлайтер, що імітує ефект ретрозйомок зі спалахом.



Ретромакіяж / Фото з інстаграму Gucci

Прикраси для обличчя та тіла

Обличчя – справжнє мистецтво, тому можна дозволити собі не обмежуватись тонуванням та стильним макіяжем очей. 3D-тренд дозволяє випробувати себе як на дрібних акцентах (камінці, кристали, зірки, веснянки), так і більших – коштовному камінні, метеликах та спеціальних аксесуарах.



Приклад прикрас для обличчя / Фото з інстаграму Gucci

Багато підводки

У моді макіяжу очей буде підводка для очей, а саме широкі та масивні, інколи неакуратні стрілки, SirenEyes, несподівані деталі. Це нагадає про епоху готики, що зараз популярно у соціальних мережах.

Менше брів

Епоха Y2K покажеться і в оригінальному способі робити акцент (чи ж навпаки) на бровах. Їх можна висвітлити, як це зробив MarcJacobs та Givenchy на своїх показах, або повністю збрити – на таке рішення наважилась Doja Cat. Співачка й справді здійснила фурор образом з тисячі кристалів Swarovski, який і лякав, і захоплював.



Тренд 2023 / Фото Vogue

Догляд за шкірою

Тренд природності проявить себе і щодо шкіри обличчя. Ретельно підібраний догляд більше не потребуватиме декоративної косметики. Підкреслити риси й приховати недоліки допоможе невелика кількість консилера, хайлайтер, бронзер або скульптор.



Тренд 2023 / Фото Vogue

Стрижки

Оригінальні та нестандартні стрижки – спосіб проявити свою особистість. Одною з найбільш суперечливих стрижок є малет – коли спереду волосся коротко підстрижене, а ззаду – залишається довгим. Якщо ж це занадто сміливо, можна спробувати інші варіанти – стрижка wolf чи "медуза".



Ніколь Кідман зі стрижкою малет / Фото з інстаграму акторки

Бездоганний манікюр

За думками нейл-артистів, бездоганний манікюр – основний тренд 2023 року. Прикладом є манікюр Дженніфер Лопес – лаконічний та природний. Том Бачік, який створив його для артистки, вважає, що немає нічого гіршого, ніж ідеальний колір, витрачений на недоглянуті нігті. "Зосередьтеся на належній підготовці, перш ніж робити покриття", – підкреслив він.



Джей Ло / Фото з інстаграму Тома Бачіка