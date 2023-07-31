Зірка має проблеми зі шкірою, тому перед новими зйомками прийшла на лазерне шліфування, а в інстаграм-сторіс показала результат цієї популярної процедури.

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Наталка Денисенко зробила лазерне шліфування обличчя

Лазерне шліфування обличчя – це естетична процедура, під час якої лазер впливає на верхні та середні шари шкіри. Таке втручання стимулює процес регенерації та сприяє формуванню нових здорових клітин. Наталка Денисенко зізналася, що її турбують сліди, які залишилися від прищів, тому вона наважилася на таку процедуру.

Одразу після втручання лазера шкіра червоніє, однак протягом кількох годин це проходить. Через кілька днів розпочнеться лущення, після чого буде ідеальна шкіра.



Наталка Денисенко після лазерного шліфування / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Лазерне шліфування – це ідеальний спосіб не лише повернути рівномірний колір обличчя та пружність шкіри, а й омолодити шкіру обличчя, шиї, грудей, розгладити зморшки та нерівності.

Переваги лазерного шліфування

Стан шкіри покращується вже після першої процедури.

При дотриманні всіх правил процедура не викликає ускладнень.

Відсутність строгих обмежень за віком.

Доступна вартість.

Серед недоліків такої процедури є відносно довгий період реабілітації. Шкіра може залишатися почервонілою протягом тижня, також пацієнт може відчувати біль. Якщо ваша шкіра схильна до постійних висипань та утворення рубців, то ефективність може бути не такою високою.

Лазерне шліфування практично не має вікових обмежень, однак перед тим, як робити процедуру, обов'язково проконсультуватися з косметологом. Лише лікар зможе оцінити стан шкіри та визначити, які процедури необхідно виконати для досягнення бажаних результатів.