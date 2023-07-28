Далі ми розповімо, як доглядати за кучерявим і хвилястим волоссям, щоб завжди виглядати ефектно.
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Основні правила кучерявого методу
- Не розчісувати волосся в сухому вигляді.
- Уникати агресивних методів сушіння.
- Якісно кондиціонувати волосся.
- Використовувати в догляді засоби для стайлінгу.
Важливо пам'ятати, що догляд необхідно підбирати індивідуально, враховуючи особливості шкіри голови та волосся.
Як мити кучеряве волосся
- Для очищення шкіри голови можна використовувати будь-який шампунь. Якщо шкіра схильна до жирності, то краще користуватися сульфатними.
- Якщо шампунь без сульфатів, то потрібно щедро нанести його на голову та якісно промасажувати. Безсульфатні очисники не мають агресивних очищувальних компонентів, тому їм обов'язково треба допомагати.
- Для очищення довжини достатньо м'яко "пожмакати" локони з шампунем на них. Волосся очиститься під час тертя волосинок одна об одну.
- Необхідно добре вимити шампунь зі шкіри голови й довжини волосся, але не віджимати воду.
- На мокре волосся нанести кондиціонер. Так вода стає провідником для кондиціонера. Вода – це есенція для еластичності кучерявого волосся.
- Кондиціонер необхідно залишити на волоссі на 5 – 7 хвилин. Його ефективність підвищиться, якщо волосся перебуватиме в теплі.
- Змивати кондиціонер потрібно "пожмакувальними" рухами. Так вода змиє продукт, а волосся зберігатиме кучеряву текстуру.
Як сушити кучеряве волосся / Фото spacemag.com
Як сушити кучеряве волосся
Влітку дівчата надають перевагу природному сушінню, оскільки воно не травмує волосся.
Також можна вкладати волосся феном. У такому випадку необхідно обрати мінімальну температуру та потужність, використовувати насадку-дифузор.
- 2 – 4 локони поміщаємо в чашу дифузора, підводимо до прикореневої зони, вмикаємо фен і сушимо. І так робимо по кілька разів до всіх локонів.
- Важливо! Що більше отворів у дифузорі, що вони дрібніші, то ліпше.
- Для довгого волосся варто обирати дифузори з глибокою чашею. Це допоможе йому не "заломлюватися" в процесі.
- У теплу пору року не варто досушувати волосся до кінця, оскільки є ризик пересушити його.
- Притискати насадку треба максимально близько до прикореневої зони, бо так волосся кучерявитиметься від самих коренів.