Далее мы расскажем, как ухаживать за вьющимися и волнистыми волосами, чтобы всегда выглядеть эффектно.
Это интересно Удивили новым имиджем: 5 мировых звезд, решившихся побрить голову
Основные правила кудрявого метода
- Не расчесывать волосы в сухом виде.
- Избегать агрессивных методов сушки.
- Качественно кондиционировать волосы.
- Использовать в уходе средства для стайлинга.
Важно помнить, что уход необходимо подбирать индивидуально, учитывая особенности кожи головы и волос.
Как мыть кудрявые волосы
- Для очищения кожи головы можно использовать любой шампунь. Если кожа подвержена жирности, то лучше пользоваться сульфатными.
- Если шампунь без сульфатов, нужно щедро нанести его на голову и качественно промассировать. Безсульфатные очистители не имеют агрессивных очищающих компонентов, поэтому им обязательно нужно помогать.
- Для очищения длины достаточно мягко "пожмакать" локоны с шампунем на них. Волосы очистятся во время трения волосок друг о друга.
- Необходимо хорошо вымыть шампунь из кожи головы и длины волос, но не отжимать воду.
- На мокрые волосы нанести кондиционер. Так вода становится проводником для кондиционера. Вода – это эссенция для эластичности вьющихся волос.
- Кондиционер необходимо оставить на волосах на 5 – 7 минут. Его эффективность повысится, если волосы будут находиться в тепле.
- Смывать кондиционер нужно "пожмаковыми" движениями. Так вода смоет продукт, а волосы будут сохранять вьющуюся текстуру.
Как сушить вьющиеся волосы / Фото spacemag.com
Как сушить вьющиеся волосы
Летом девушки предпочитают естественную сушку, поскольку они не травмируют волосы.
Также можно укладывать волосы феном. В этом случае необходимо выбрать минимальную температуру и мощность, использовать насадку-диффузор.
- 2 – 4 локона помещаем в чашу диффузора, подводим к прикорневой зоне, включаем фен и сушим. И так делаем по несколько раз ко всем локонам.
- Важно! Чем больше отверстий в диффузоре, чем они мельче, тем лучше.
- Для длинных волос следует выбирать диффузоры с глубокой чашей. Это поможет ему не "преломляться" в процессе.
- В теплое время года не стоит досушивать волосы до конца, поскольку есть риск пересушить их.
- Прижимать насадку нужно максимально близко к прикорневой зоне, так как волосы будут кудрявиться от самих корней.