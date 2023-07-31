Звезда имеет проблемы с кожей, поэтому перед новыми съемками пришла на лазерную шлифовку, а в инстаграмм-сторис показала результат этой популярной процедуры.
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Наталка Денисенко сделала лазерную шлифовку лица
Лазерная шлифовка лица – это эстетическая процедура, во время которой лазер оказывает влияние на верхние и средние слои кожи. Такое вмешательство стимулирует процесс регенерации и способствует формированию новых здоровых клеток. Наталка Денисенко призналась, что ее беспокоят оставшиеся от прыщей следы, поэтому она решилась на такую процедуру.
Сразу после вмешательства лазера кожа краснеет, однако в течение нескольких часов это проходит. Через несколько дней начнется шелушение, после чего последует идеальная кожа.
Наталка Денисенко после лазерной шлифовки / Скриншот инстаграмм-сторис актрисы
Лазерная шлифовка – это идеальный способ не только вернуть равномерный цвет лица и упругость кожи, но и омолодить кожу лица, шеи, груди, разгладить морщины и неровности.
Преимущества лазерной шлифовки
- Состояние кожи улучшается уже после первой процедуры.
- При соблюдении всех правил процедура не вызывает осложнений.
- Отсутствие строгих ограничений по возрасту.
- Доступная стоимость.
Среди недостатков такой процедуры есть относительно длительный период реабилитации. Кожа может оставаться покрасневшей в течение недели, также пациент может испытывать боль. Если ваша кожа подвержена постоянным высыпаниям и образованию рубцов, то эффективность может быть не столь высокой.
Лазерная шлифовка практически не имеет возрастных ограничений, однако перед тем как делать процедуру, обязательно проконсультироваться с косметологом. Только врач сможет оценить состояние кожи и определить, какие процедуры необходимо выполнить для достижения желаемых результатов.