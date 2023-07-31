Звезда имеет проблемы с кожей, поэтому перед новыми съемками пришла на лазерную шлифовку, а в инстаграмм-сторис показала результат этой популярной процедуры.

Не упустите Как сушить волосы, чтобы были кудри: Curly Method, который легко повторить дома

Наталка Денисенко сделала лазерную шлифовку лица

Лазерная шлифовка лица – это эстетическая процедура, во время которой лазер оказывает влияние на верхние и средние слои кожи. Такое вмешательство стимулирует процесс регенерации и способствует формированию новых здоровых клеток. Наталка Денисенко призналась, что ее беспокоят оставшиеся от прыщей следы, поэтому она решилась на такую процедуру.

Сразу после вмешательства лазера кожа краснеет, однако в течение нескольких часов это проходит. Через несколько дней начнется шелушение, после чего последует идеальная кожа.



Наталка Денисенко после лазерной шлифовки / Скриншот инстаграмм-сторис актрисы

Лазерная шлифовка – это идеальный способ не только вернуть равномерный цвет лица и упругость кожи, но и омолодить кожу лица, шеи, груди, разгладить морщины и неровности.

Преимущества лазерной шлифовки

Состояние кожи улучшается уже после первой процедуры.

При соблюдении всех правил процедура не вызывает осложнений.

Отсутствие строгих ограничений по возрасту.

Доступная стоимость.

Среди недостатков такой процедуры есть относительно длительный период реабилитации. Кожа может оставаться покрасневшей в течение недели, также пациент может испытывать боль. Если ваша кожа подвержена постоянным высыпаниям и образованию рубцов, то эффективность может быть не столь высокой.

Лазерная шлифовка практически не имеет возрастных ограничений, однако перед тем как делать процедуру, обязательно проконсультироваться с косметологом. Только врач сможет оценить состояние кожи и определить, какие процедуры необходимо выполнить для достижения желаемых результатов.