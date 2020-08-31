Влітку цьогоріч співачка Джамала вдруге стала мамою хлопчика. Вона народила сина Селім-Гірая, якому виповнилось всього два місяці. Зірка показала нові фото малюка в мережі та розчулила шанувальників.

В останній день літа Джамала підсумувала теплу пору року, опублікувавши найяскравіші фото в інстаграмі. Безумовно, найбільш знакова подія літа 2000 року – поява на світ молодшого сина Селім-Гірая, тому найбільше кадрів у серії світлин співачка присвятила саме малюку.

До теми Джамала зворушила мережу світлинами зі старшим сином: чудові фото

У дописі з'явились нові сімейні фото з відпочинку в Туреччині, куди зірка відправилась з чоловіком Бекіром Сулеймановим, 2-річним сином Еміром та всього півторамісячним Селім-Гіраєм. Якщо коханого та старшого хлопчика Джамала досить часто показувала на курорті, то молодший зазвичай залишався поза об'єктивом. Проте кілька кадрів для родинного альбому зірка таки зробила.

На фото вона позує на лежаку в суцільному купальнику та сонцезахисних окулярах разом з маленьким сином на грудях. Його обличчя артистка не показала, проте ці милі світлини не можуть не розчулити.

Літо, дякую за те, що ти взагалі відбулося! Вже сумую. Не уявляю літа без моря, дітей та рідних,

– зізналась Джамала.

На інших кадрах знаменита матуся постала з Селім-Гіраєм та сестрою Евеліною, яка разом з зірковою родиною та своїми доньками відправилась на відпочинок до Туреччини.



Джамала з молодшим сином / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з молодшим сином / Фото Instagram / @jamalajaaa