Співачка Джамала, яка лише 2 місяці тому стала мамою та увесь свій вільний час віддає молодшому синові Селім-Гіраю, не забуває і про старшого Еміра-Рахмана, тож опублікувала з ним милі кадри, які зворушили мережу.

Відповідні кадри з’явилися на особистій інстаграм-сторінці співачки. Артистка поділилася з прихильниками кадрами з концерту.

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Джамала на світлинах постала у фіолетовій сукні, а її образ доповнили локони та макіяж з акцентом на очах. На кадрах усміхнений Емір-Рахман сміється в співачки на руках.

Я дуже стараюся бути хорошою мамою для двох. Але разів 100 на день переживаю, що це не так. Звичайно, Селім-Гірай зараз просто 24/7 зі мною. А Емір-Рахман – людина-пружина, з ним мені допомагають і батьки Бекіра. Виходить, бачу його тільки вранці, коли відправляю в садок після безсонної ночі з Селімом, і ввечері, коли укладаю спати,

– написала співачка.

За словами Джамали, коли Емір прокидається, вона намагається з ним поснідати, подивитися мультик, пограти і відправити в дитсадок. Ввечері виконавиця купає сина, робить гречку з молоком або йогурт та укладає спати.

"Емір ревнує, бо приблизно в цей час у мене годування Селіма. Я намагаюся покласти голову Еміра на подушку для годування і гладжу його, а іншою рукою притримую Селіма на грудях. Нескінченно часто говорю йому, що люблю. Дуже хочу вірити, що він це розуміє! На фото спонтанний, але такий дорогий для мене момент – побути нам з ним удвох, хоч і зі всіма", – заявила Джамала.

Джамала з сином Емір-Рахманом



Джамала зі старшим сином / Instagram / @jamalajaa



Джамала опублікувала кадри з сином Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaa