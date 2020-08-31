Певица Джамала, которая только 2 месяца назад стала мамой и все свое свободное время отдает младшему сыну Селим-Гираю, не забывает и о старшем Эмира-Рахмане, поэтому опубликовала с ним милые кадры, которые тронули сеть.

Соответствующие кадры появились на личной инстаграм-странице певицы. Артистка поделилась с поклонниками кадрами с концерта.

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Джамала на фотографиях предстала в фиолетовом платье, а ее образ дополнили локоны и макияж с акцентом на глазах. На кадрах улыбающийся Эмир-Рахман смеется у певицы на руках.

Я очень стараюсь быть хорошей мамой для двоих. Но раз 100 в день переживаю, что это не так. Конечно, Селим-Гирай сейчас просто 24/7 со мной. А Эмир-Рахман – человек-пружина, с ним мне помогают и родители Бекира. Получается, вижу его только утром, когда отправляю в сад после бессонной ночи с Селимом, и вечером, когда укладываю спать,

– написала певица.

По словам Джамалы, когда Эмир просыпается, она пытается с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. Вечером исполнительница купает сына, делает гречку с молоком или йогурт и укладывает спать.

"Эмир ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление Селима. Я пытаюсь положить голову Эмира на подушку для кормления и глажу его, а другой рукой придерживаю Селима на груди. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает! На фото спонтанный, но такой дорогой для меня момент – побыть нам с ним вдвоем, хоть и со всеми", – заявила Джамала.

Джамала с сыном Эмир-Рахманом

Джамала со старшим сыном / Instagram / @jamalajaa

Джамала опубликовала кадры с сыном Эмир-Рахманом / Instagram / @jamalajaa