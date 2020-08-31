Летом этого года певица Джамала во второй раз стала мамой. Она родила сына Селим-Гирая, которому исполнилось всего два месяца. Звезда показала новые фото малыша в сети и растрогала поклонников.

В последний день лета Джамала подытожила теплое время года, опубликовав самые яркие фото в инстаграме. Безусловно, самое знаковое событие лета 2000 года – появление на свет младшего сына Селим-Гирая, поэтому больше всего кадров в серии фотографий певица посвятила именно малышу.

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В заметке появились новые семейные фото с отдыха в Турции, куда звезда отправилась с мужем Бекиром Сулеймановым, 2-летним сыном Эмиром и всего полуторамесячным Селим-Гира. Если любимого и старшего мальчика Джамала довольно часто показывала на курорте, то младший обычно оставался вне объектива. Однако несколько кадров для семейного альбома звезда таки сделала.

На фото она позирует на лежаке в сплошном купальнике и солнцезащитных очках вместе с маленьким сыном на груди. Его лицо артистка не показала, однако эти милые фотографии не могут не растрогать.

Лето, спасибо за то, что ты вообще произошло! Уже скучаю. Не представляю лета без моря, детей и родных,

- призналась Джамала.

На других кадрах знаменитая мамочка встала с Селим-Гира и сестрой Эвелиной, которая вместе со звездной семьей и своими дочками отправилась на отдых в Турцию.



Джамала с младшим сыном / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала с младшим сыном / Фото Instagram / @jamalajaaa