Співачка Ірина Федишин відправилася у літню відпустку в Болгарію, де взимку цього року її чоловік, продюсер Віталій Човник придбав нерухомість. Виконавиця проводить теплі сонячні дні на морському узбережжі та хизується яскравими купальниками.

Ірина Федишин має чудовий смак в одязі та вміє поставати на публіці в ефектних образах. Жоден її аутфіт не залишається поза увагою і висвітлюється у ЗМІ. На особистій інстаграм-сторінці артистки з'явилося чергове яскраве фото. Проте цього разу вона похизувалася не вишуканою сукнею, а відвертим купальником.

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Ірина належить до тих знаменитостей, які обожнюють ділитися усіма подробицями із життя з шанувальниками. Вона розповідає про щасливі сімейні моменти, творче життя та відпочинок. Після послаблення карантину зірка разом із коханим та синами мандрувала Україною, а тепер наважилася відправитися за кордон.

Образ Ірини Федишин

Для отримання красивої рівномірної засмаги красуня обрала білий купальник із різнокольоровим квітковим принтом. Верх гарно підкреслив пишні груди виконавиці, а звабливі трусики закцентували увагу на стрункій фігурі знаменитості.

Довге біляве волосся Ірина вклала у легкі локони, що красиво майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила ефектний макіяж з червоною помадою на губах, що додавала пристрасності. Зірка позувала на тлі кам'янистої скелі, стоячи на пісочку. Таке селфі зачарувало користувачів мережі, адже Федишин не лише похизувалася пікантними формами й золотистою засмагою, а також продемонструвала свою красу.



Ірина Федшин у купальнику з квітковим принтом / Instagram / @irynafedyshyn