Певица Ирина Федишин отправилась в летний отпуск в Болгарию, где зимой этого года ее муж, продюсер Виталий Челнок приобрел недвижимость. Исполнительница проводит теплые солнечные дни на морском побережье и щеголяет яркими купальниками.

У Ирины Федишин прекрасный вкус в одежде и она умеет предстать на публике в эффектных образах. Ни один ее аутфит не остается без внимания и освещается в СМИ. На личной инстаграм-странице артистки появилось очередное яркое фото. Однако на этот раз она похвасталась не изысканной платьем, а откровенным купальником.

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Ирина относится к тем знаменитостям, которые обожают делиться всеми подробностями из жизни с поклонниками. Она рассказывает о счастливых семейных моментах, творческой жизни и отдыхе. После ослабления карантина звезда вместе с мужем и сыновьями путешествовала по Украине, а теперь решилась отправиться за границу.

Образ Ирины Федишин

Для получения красивой равномерного загара красавица выбрала белый купальник с разноцветным цветочным принтом. Верх хорошо подчеркнул пышную грудь исполнительницы, а соблазнительные трусики акцентировали внимание на стройной фигуре знаменитости.

Длинные белокурые волосы Ирина уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала эффектный макияж с красной помадой на губах, что добавляло страстности. Звезда позировала на фоне каменистой горы, стоя на песочке. Такое селфи очаровало пользователей сети, ведь Федишин не только похвасталась пикантными формами и золотистой загаром, а также продемонстрировала свою красоту.



Ирина Федшин в купальнике с цветочным принтом / Instagram / @irynafedyshyn